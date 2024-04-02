Італія

Команда забезпечила собі вихід в найпрестижніший турнір Європи на наступний сезон.

У матчі 30 туру італійської Серії А міланський Інтер здобув перемогу над Емполі (2:0). Неррадзурі набрали 79 очок в турнірній таблиці.

Таким чином, команда вже точно не опуститься нижче п’ятого місця, навіть якщо до кінця чемпіонату програє всі матчі.

Таким чином, Інтер став другою командою в топ-5 лігах Європи після Баєра, яка забезпечила собі перепустку в ЛЧ на наступний сезон.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер — Емполі.