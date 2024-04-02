Україна

Хавбек черкаського клубу поділився своїми думками після гри з Рухом.

Півзахисник черкаського ЛНЗ Віталій Бойко прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти львівського Руху (0:1).

"Звичайна гра, тяжка, але мали обігрувати, мала бути наша перемога. Треба було забивати свої момент і не доводити до такого, що зараз будемо сидіти з опущеною головою. Використовуй свої моменти і нінащо не жалійся — на пенальті, на ВАР.

Ми очікували на таку гру, ніхто не хотів програвати, була чоловіча гра. я вважаю, що ми її не програли, просто не змогли використати свої моменти і в кінці за це поплатилися.

Пенальті? Не знаю, я не переглядав, але якщо арбітр дивився ВАР, то, напевно, чистий пенальті", — наводить слова Бойка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух — ЛНЗ.