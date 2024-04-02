Англія

Власник команди висловив думку стосовно проекту.

Тодд Боелі розповів щодо відношення до Челсі з боку вболівальників, які активно критикують проект через багато трансферів і слабкі результати.

"Хороша новина полягає в тому, що людям дуже байдуже, і погана в тому, що людям не байдуже", — цитує власника ресурс Forbes.

"Це призводить до моментів, коли вони розчаровані командою та власниками.. Я розумію це, але ми просто повинні продовжувати йти вибраним курсом".

У структурі Челсі Тодд Боелі працює з 2022 року. Наразі клуб знаходиться на 11 місці в таблиці АПЛ.