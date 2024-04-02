Власник команди висловив думку стосовно проекту.
Тодд Боелі - Getty Images
02 квітня 2024, 14:56
Тодд Боелі розповів щодо відношення до Челсі з боку вболівальників, які активно критикують проект через багато трансферів і слабкі результати.
"Хороша новина полягає в тому, що людям дуже байдуже, і погана в тому, що людям не байдуже", — цитує власника ресурс Forbes.
"Це призводить до моментів, коли вони розчаровані командою та власниками.. Я розумію це, але ми просто повинні продовжувати йти вибраним курсом".
У структурі Челсі Тодд Боелі працює з 2022 року. Наразі клуб знаходиться на 11 місці в таблиці АПЛ.