Англія

У клубі розраховують на свого вихованця.

Центральний захисник Алфі Гілкріст оновив свою угоду з Челсі, повідомляє офіційний сайт клубу АПЛ.

Челсі — Бернлі 2:2 Відео голів та огляд матчу 30.03.2024

Новий контракт 20-річного англійця розраховано до кінця червня 2026 року. Він також включає опцію його продовження ще на рік.

"Підписання цього контракту є величезним досягненням для мене та моєї родини. Я хочу продовжувати рухатися вперед і продовжувати вдосконалюватися", — заявив Гілкріст.

Alfie Gilchrist. Born to be Chelsea. pic.twitter.com/9hFQFWOVEa — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 2, 2024

За даними transfermarkt, захисник перебуває у системі Челсі з 2014 року. У поточному сезоні він взяв участь у 12 матчах (246 хвилин) "синіх" у всіх турнірах (без результативних дій).

Раніше повідомлялося, що півзахисник клубу Коул Палмер повторив досягнення Едена Азара 10-річної давнини.