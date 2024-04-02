У клубі розраховують на свого вихованця.
Алфі Гілкріст, фото Челсі
02 квітня 2024, 17:56
Центральний захисник Алфі Гілкріст оновив свою угоду з Челсі, повідомляє офіційний сайт клубу АПЛ.
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Новий контракт 20-річного англійця розраховано до кінця червня 2026 року. Він також включає опцію його продовження ще на рік.
"Підписання цього контракту є величезним досягненням для мене та моєї родини. Я хочу продовжувати рухатися вперед і продовжувати вдосконалюватися", — заявив Гілкріст.
За даними transfermarkt, захисник перебуває у системі Челсі з 2014 року. У поточному сезоні він взяв участь у 12 матчах (246 хвилин) "синіх" у всіх турнірах (без результативних дій).
Раніше повідомлялося, що півзахисник клубу Коул Палмер повторив досягнення Едена Азара 10-річної давнини.