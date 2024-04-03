Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 2 квітня 2024 року.
Бернлі — Вулвергемптон, getty images
03 квітня 2024, 14:26
У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги Бернлі зіграв унічию з Вулвергемптоном.
На гол Брун Ларсена своїм м'ячем відповів Аїт-Нурі, а фінальний свисток зафіксував нічию.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бернлі — Вулвергемптон у матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Бернлі — Вулвергемптон 1:1
Голи: Брун Ларсен, 37 - Аїт-Нурі, 45+3
Бернлі: Мурич — да Сілва, О'Ши, Естев, Тейлор — Брун Ларсен (Родрігес, 73), Каллен, Берге, Одобер — Фофана, Фостер (Бенсон, 86)
Вулвергемптон: Са (Траоре, 83) — Доерті, Кілман, Тоті — Семеду, Гомес, Буено (Буено, 68), Аїт-Нурі — Са (Траоре, 83), Леміна — Чівоме (Кунья, 76)
Попередження: Семеду, Гомес