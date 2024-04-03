Вихованець клубу потребує більше ігрової практики для розвитку.
Алфі Гілкріст, Getty Images
03 квітня 2024, 18:28
Челсі розглядає варіант із відходом центрального захисника Алфі Гілкріста до іншого клубу на правах оренди, передає журналіст Фабріціо Романо.
"Сині" та 20-річний англієць зійшлися на тому, що у наступному сезоні він має бути основним гравцем іншого клубу, щоб розвинутися та після цього повернутися до Челсі.
Вчора, 2 квітня, стало відомо про продовження контракту з Гілкрістом. У поточному сезоні він взяв участь у 12 матчах (246 хвилин) "синіх" у всіх турнірах (без результативних дій).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кепа повернеться до Челсі після завершення сезону.