Англія

Вихованець клубу потребує більше ігрової практики для розвитку.

Челсі розглядає варіант із відходом центрального захисника Алфі Гілкріста до іншого клубу на правах оренди, передає журналіст Фабріціо Романо.

"Сині" та 20-річний англієць зійшлися на тому, що у наступному сезоні він має бути основним гравцем іншого клубу, щоб розвинутися та після цього повернутися до Челсі.

Вчора, 2 квітня, стало відомо про продовження контракту з Гілкрістом. У поточному сезоні він взяв участь у 12 матчах (246 хвилин) "синіх" у всіх турнірах (без результативних дій).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кепа повернеться до Челсі після завершення сезону.