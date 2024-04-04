Англія

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився після перемоги над Лутоном.

В матчі 31-го туру АПЛ Арсенал здолав Лутон — 2:0. Після гри головний тренер лондонців Мікель Артета відзначив старання суперника.

- Матч вийшов дуже складним. Думаю, варто віддати належне Лутону — це хороша команда, яка створила нам складнощі. Ми забили два дуже хороші м’ячі у першому таймі. Але у другому таймі нам не вдавалося зловити потрібний ритм через стиль суперника.

Я дуже задоволений хлопцями, що вийшли на поле, вони вплинули. Зараз у нас більший вибір, бо майже всі відновились та доступні. Я щасливий, що ми взяли три очки, — наводить слова Артети BBC.

Звіт про матч Арсенал — Лутон читайте за посиланням.