Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився після перемоги над Лутоном.
МІКЕЛЬ АРТЕТА, GETTY IMAGES
04 квітня 2024, 09:25
В матчі 31-го туру АПЛ Арсенал здолав Лутон — 2:0. Після гри головний тренер лондонців Мікель Артета відзначив старання суперника.
- Матч вийшов дуже складним. Думаю, варто віддати належне Лутону — це хороша команда, яка створила нам складнощі. Ми забили два дуже хороші м’ячі у першому таймі. Але у другому таймі нам не вдавалося зловити потрібний ритм через стиль суперника.
Я дуже задоволений хлопцями, що вийшли на поле, вони вплинули. Зараз у нас більший вибір, бо майже всі відновились та доступні. Я щасливий, що ми взяли три очки, — наводить слова Артети BBC.
Звіт про матч Арсенал — Лутон читайте за посиланням.