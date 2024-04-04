Англія

Тренер Арсеналу — про Букайо Сака.

Нападник Арсеналу Букайо Сака отримав травму, яка не дозволила йому зіграти проти Лутона (2:0). Наставник команди Мікель Артета детально розповів про пошкодження підопічного.

- Він був близький до відновлення, але знову відчув щось у дуже схожому місці в грі проти Манчестер Сіті. Сподіваюся, він зможе тренуватися і буде готовий до вихідних, - сказав Артета.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Лутон у матчі 31-го туру англійської Прем’єр-ліги-2023/24.