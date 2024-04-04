Німеччина

Німецький захисник має проблеми з ахіллом.

Захисник Фрайбурга Маттіас Гінтер більше не зможе допомогти своїй команді цього сезону, а також пропустить Євро-2024. Про це повідомляє Kicker.

За інформацією джерела, ще в лютому 30-річний німець мав проблеми з ахілловим сухожиллям, які знову проявилися в березневому матчі проти Баєра.

У найближчі кілька днів футболіст пройде додаткові обстеження, після чого буде ухвалено рішення про місце та час проведення операції.

Таким чином, Гінтер пропустить не лише кінцівку сезону, а й не зіграє за збірну Німеччини на домашньому Євро-2024.

Цього сезону Гінтер провів 34 матчі, в яких віддав дві результативні передачі.