Україна

Минулого місяця команда Олександра Шовковського провела чотири поєдинки.

Півзахисника київського Динамо Миколу Шапаренка визнано найкращим гравцем "біло-синіх" за підсумками березня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Минулого місяця команда Олександра Шовковського провела чотири поєдинки, в яких обіграла Чорноморець (1:0), Зорю (2:0), Ворсклу (5:1) та зіграла внічию з Вересом (1:1).

У боротьбі за нагороду Шапаренко випередив Назара Волошина, Георгія Бущана, Владислава Ваната та Володимира Бражка. За Шапаренка проголосувало 36% уболівальників.

Нинішнього сезону Шапаренко провів 17 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав три асисти.

Нагадаємо, сьогодні, 4 квітня, Динамо зіграє перенесений матч УПЛ проти Зорі. Гра розпочнеться о 15:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.