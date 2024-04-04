Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 31-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Челсі та Манчестер Юнайтед.
Михайло Мудрик, Getty Images
04 квітня 2024, 21:26
Лондонський Челсі та Манчестер Юнайтед зіграють на Стемфорд Бридж у рамках тридцять першого туру англійської Прем'єр-ліги.
Маурісіо Почеттіно, після нічиєї проти Бернлі (2:2), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Ерік тен Гаг, на тлі нічиєї проти Брентфорда (1:1), використав із перших хвилин Магвайра до центру захисту, тоді як Каземіро гратиме в опорній зоні, а Антоні та Гарначо розташуються на флангах атаки.
Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Енцо — Палмер, Галлагер, Мудрик — Джексон.
Запасні: Беттінеллі, Сілва, Чалоба, Гілкріст, Казадеї, Чуквуемека, Тауріайнен, Стерлінг, Мадуеке.
Запасні: Гітон, Еванс, Камбвала, Амрабат, Маунт, Еріксен, Мактоміней, Рашфорд, Діалло.
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Магвайр, Ван-Біссака — Каземіро, Мейну — Антоні, Фернандеш, Гарначо — Гойлунн.
Гра Челсі — Манчестер Юнайтед почнеться о 22:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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