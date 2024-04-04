Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 31-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють лондонський Челсі та Манчестер Юнайтед.

Лондонський Челсі та Манчестер Юнайтед зіграють на Стемфорд Бридж у рамках тридцять першого туру англійської Прем'єр-ліги.

Маурісіо Почеттіно, після нічиєї проти Бернлі (2:2), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Ерік тен Гаг, на тлі нічиєї проти Брентфорда (1:1), використав із перших хвилин Магвайра до центру захисту, тоді як Каземіро гратиме в опорній зоні, а Антоні та Гарначо розташуються на флангах атаки.

Челсі: Петрович — Гюсто, Дісасі, Бадьяшиль, Кукурелья — Кайседо, Енцо — Палмер, Галлагер, Мудрик — Джексон.

Запасні: Беттінеллі, Сілва, Чалоба, Гілкріст, Казадеї, Чуквуемека, Тауріайнен, Стерлінг, Мадуеке.



Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, Варан, Магвайр, Ван-Біссака — Каземіро, Мейну — Антоні, Фернандеш, Гарначо — Гойлунн.