Англія

Керманич Манчестер Юнайтед висловився про поразку від "синіх" через два пропущені м'ячі на останніх хвилинах.

У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі здійснив справжнє божевілля на Стемфорд Брідж, перевернувши хід протистояння з Манчестер Юнайтед із ніг на голову та здобувши вольову перемогу з рахунком 4:3.

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг поділився враженнями від незадовільного для своєї команди результату, який став реальністю через голи Коула Палмера буквально перед фінальним свистком.

"Початок був для нас поганим, оскільки ми віддали м’яч та погано захищалися у моментах із першими двома пропущеними м'ячами. Але вже на той момент ви побачили, що ми домінували в грі, ми повернулися в цю гру. Наша гра — це було просто блискуче та заслуговувало на перемогу. Втім, ви не можете віддавати супернику той результат так, як це зробили ми.

Індивідуальні помилки? Це командна гра, і, звичайно, ви можете вказати пальцем на одного з гравців. Але справа не в цьому. Справа в командній діяльності. Як я вже сказав, у такі хаотичні моменти ви повинні залишатися командою та долати такі обставини. Якщо б ми так робили, то й не було б тих неправильних рішень. Ми не допомагали один одному зберігати контроль м'яча та переходити з однієї фази в іншу через пас та рух.

Це, безумовно, невдача, але тепер ми повинні знову впоратися з цим — і ми це зробимо, бо ми стійкі. Ви бачили, наскільки ми стійкі, коли повернулися в гру та показали якісний футбол. Ця команда здатна грати у видатний футбол у важкі моменти матчу. Але футбол – це результат, і з часом ви повинні його здобувати.

У періоди після та до голів ми були неймовірними, проте припустилися несподіваних індивідуальних помилок, які у підсумку призводять до поганих результатів. Втім, командна гра була блискучою, ми продемонстрували характер та домінували в грі. У лінії атаки, наприклад, ми могли бачити кілька блискучих гравців, таких як Антоні.

Доданий час до другого тайму? Я не знаю, де вони взяли вісім хвилин. Я не знаю, звідки вони взялися. Але в останні хвилини гри ми як команда повинні краще керувати тим, що відбувається на футбольному полі", — цитує слова Еріка тен Гага офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Дивитися відео голів та огляд матчу Челсі — Манчестер Юнайтед ви можете на Football.ua.