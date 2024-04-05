Англія

Керманич Челсі висловився про перемогу над Манчестер Юнайтед завдяки двом голам у заключні хвилини.

У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі здійснив справжнє божевілля на Стемфорд Брідж, перевернувши хід протистояння з Манчестер Юнайтед із ніг на голову та здобувши вольову перемогу з рахунком 4:3.

Головний тренер "пенсіонерів" Маурісіо Почеттіно поділився враженнями від підсумкового результату на користь своєї команди.

"Звичайно, я отримав задоволення. Це було дивовижно, тому що, на мою думку, ми заслужили це, ми сьогодні були кращою командою. Це було справедливо, коли ми забили на останній хвилині. Ми дуже добре почали матч, і при рахунку 2:0 для нас гра була під контролем. Потім ми зробили помилку і зазнали сильного емоційного впливу. Впоратися з цим було нелегко.

У другому таймі ми знову контролювали гру і пропустили під час перехідної фази. Звичайно, те, як ми пропустили три голи, було розчаровуючим, тому що я вважаю, що ми повинні бути кращими в таких ситуаціях. Але якщо проаналізувати гру, я вважаю, що це був справедливий результат, три очки для нас.

І щоб закінчити так, як ми закінчили, дуже важливим був зв'язок між гравцями та нашими вболівальниками. Мені сподобалося те, що сталося з нами сьогодні ввечері, і це має стати поворотним моментом для команди та вболівальників на шляху до довіри одне до одного.

Хет-трик Палмера? Однією з його найкращих навичок є його менталітет і здатність справлятися з тиском. Він молодий, це його перший сезон, він грає дуже стабільно, і я думаю, що це дивовижно, як він справляється з тиском. Це показує, що він може бути дуже хорошим гравцем. Дивлячись на його сьогоднішню гру, неможливо сказати, що Коул не був найкращим у цей день, але є ще багато моментів для вдосконалення", — цитує слова Маурісіо Почеттіно офіційний сайт Челсі.

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