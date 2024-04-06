Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 6 квітня 2024 року.

У 32 турі АПЛ Астон Вілла приймала Брентфорд і зуміла зіпсувати його камбек у другому таймі поєдинку.

Господарі поля відкрили рахунок у матчі ближче до завершення першого тайму, а по перерві подвоїли свою перевагу. Проте, гості відігралися протягом 9 хвилин і вийшли вперед. Від поразки бірмінгемських "левів" врятував другий у зустрічі гол Воткінса.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Астон Вілла — Брентфорд у 32-му турі англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Астон Вілла — Брентфорд 3:3

Голи: Воткінс, 39, 80, Роджерс, 46 — Занка, 59, Мбемо, 61, Вісса, 68

Астон Вілла: Мартінес — Конса, Д. Карлос, Торрес, Дінь (Морено, 90+1) — Бейлі (Діабі, 90+1), Макгінн, Д. Луїс, Роджерс (Дзаніоло, 69) — Тілеманс (Дуран, 90) — Воткінс

Брентфорд: Флеккен — Занка, Аєр, Коллінз — Роерслев, Дамсгор (Тоуні, 81), Янельт, Єнсен (Оньєка, 86), Регілон (Льюїс-Поттер, 76) — Мбемо (Мопе, 86), Вісса (Ярмолюк, 81)

Попередження: Д. Карлос, Д. Луїс — Дамсгор, Вісса