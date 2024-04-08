Англія

Наставник дав свій коментар.

"Думаю, Шеффілд створив не так багато моментів, але вони не переставали вірити, а ми, звичайно, не контролювали хід гри. Ми не змогли впоратися з їхнім тиском, і пропустити на останніх хвилинах було дуже неприємно.

Деякі гравці були втомленими, тому що ми багато граємо. Сьогодні не варто шукати виправдання, в останні кілька хвилин ми повинні були переломити хід матчу — саме тому ми опинилися в такому становищі. Ми забиваємо, але проблема в тому, що ми часто пропускаємо, але ми будемо продовжувати працювати та вірити.

Молоді гравці повинні бути сильними і впевненими — тепер головне продовжувати йти вперед. Важливо бути жорсткішими, більш відповідальними і більше старатися — молоді хлопці повинні бути стабільними.

Після Кубка ліги команда набирає обертів, але сезон почався дев'ять місяців тому, і це позначається на її становищі. Іноді буває непросто, адже в нас молодий склад. Ми готуємо команду на наступні кілька років і закладаємо основу", — сказав Почеттіно.