Англія

Капітан збірної України Олександр Зінченко прокоментував посилення мобілізації в країні.

Лідер національної збірної України Олександр Зінченко заявив, що готовий стати до оборони держави, якщо його призвуть до лав ЗСУ.

"Що б я робив, якби мене призвали? Я б пішов воювати. В мене є друзі, які воюють. Важко усвідомити, що зовсім недавно ми ходили в одну школу, гралися на дитячому майданчику або на футбольному полі, а тепер їм доводиться захищати нашу країну. І, чесно кажучи, це так важко прийняти, але це те, що є. Ми не можемо здатися.

Я знаю, що дехто може подумати, що мені набагато легше бути тут (в Лондоні — прим.), ніж там (в Україні — прим.). Я дуже сподіваюся, що ця війна скоро закінчиться.

Який мій обов'язок зараз? Як я можу допомогти, наскільки це можливо, своїй країні, своєму народові, там (в Україні)? Я не можу пишатися більше, ніж зараз, тим, що я українець. У мене є мрія, що ця війна закінчиться дуже, дуже скоро, і ми зможемо відбудувати нашу Україну так, як ми дійсно хочемо", – сказав Зінченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зінченко: Коли мої діти виростуть, вони запитають: "Тату, коли прийшла ця війна, що ти робив?"