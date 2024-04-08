Англія

У клубі не зовсім задоволені виступами форварда Барселони.

Брайтон не планує продовжувати угоду про оренду з Ансу Фаті і хоче відправити його назад до Барселони — повідомляє Sport.

Втім, Ансу цікавляться інші кандидати, серед яких називаються Вулвергемптон, Валенсія та Севілья.

До Брайтона Фаті перейшов у 2023 році. В Барселоні йому не давали гарантії регулярних ігрових хвилин. Також іспанський гранд цікавиться підписанням Хвічі Кварацхелії.

Цього сезону 21-річний гравець провів 27 матчів в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист.