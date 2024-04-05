Іспанія

Звідки гроші сеньйор Лапорта?

Керівництво каталонської Барселони працює над трансфером одного з лідерів італійського Наполі Хвічі Кварацхелії. про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, останніми тижнями представники "синьо-гранатових" контактували з оточенням 23-річного вінгера Наполі з приводу його потенційного трансферу.

Зазначається, що президент неаполітанського клубу Ауреліо Де Лаурентіс, який змирився з тим, що основний нападник "партенопеї" Віктор Осімген залишить Неаполь найближчого літа, не хоче розлучатися з іншим зірковим виконавцем Наполі в особі Кварацхелії.

Цього сезону Хвіча Кварацхелія відіграв за Наполі 38 матчів, забив десять голів та віддав шість результативних передач.

Нещодавно була інформація, що Наполі готовий втричі збільшити зарплатню Кварацхелії.