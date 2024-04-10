Англія

Нова угода з молодим футболістом розрахована до 2027 року.

Брайтон на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з нападником Марком О'Магоні.

Нова угода з 19-річним ірландцем розрахована до 2027 року, а фінансові подробиці угоди не розголошуються.

Цього сезону Марк потрапляв у заявку команди Роберто Де Дзербі, але на полі не з'являвся.

У молодіжній лізі О'Магоні провів 11 матчів, у яких забив десять голів та віддав дві гольові передачі.

Після 31 туру Брайтон набрав 43 очки і посідає 10 місце у турнірній таблиці АПЛ.