Англія

Керманич Баєра не виключає жодних сценаріїв продовження своєї кар'єри.

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо не виключає, що у майбутньому може очолити один із клубів АПЛ, передає видання The Guardian.

На пресконференції, присвяченій першому матчу леверкузенців проти Вест Гема в 1/4 фіналу Ліги Європи-2023/24, в іспанського спеціаліста запитали, чи розглядає він можливість все ж попрацювати у чемпіонаті Англії у майбутньому.

"Ніколи не знаєш. На даний момент мені вистачає, про що думати, але я все ще молодий тренер і це, безумовно, хороший варіант", — сказав Алонсо.

Наприкінці березня 42-річний керманич "фармацевтів" оголосив рішення щодо свого майбутнього у клубі.

У Бундеслізі Баєр перебуває за крок до чемпіонства, а завтра, 11 квітня, вони прийматимуть Вест Гем у ЛЄ. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.