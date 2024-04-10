Німеччина

Серед номінантів також опинилися Мусіала, Сімонс і Раум.

У Бундеслізі оголосили номінантів на звання найкращого гравця турніру за підсумками березня, передає офіційний сайт чемпіонату Німеччини.

На нагороду претендують по двоє гравців Баварії та РБ Лейпциг, а також представники Баєра і Штутгарта.

Повний перелік номінантів виглядає наступним чином:

- Алехандро Грімальдо (Баєр) / 4 матчі (Кельн, Вольфсбург, Фрайбург, Гоффенгайм), 1 гол і 2 асисти;

- Джамал Мусіала (Баварія) / 4 матчі (Фрайбург, Майнц, Дармштадт, Боруссія Д), 4 голи і 3 асисти;

- Гаррі Кейн (Баварія) / 4 матчі (Фрайбург, Майнц, Дармштадт, Боруссія Д), 4 голи і 3 асисти;

- Хаві Сімонс (РБ Лейпциг) / 4 матчі (Бохум, Дармштадт, Кельн, Майнц), 1 гол і 3 асисти;

- Серу Гірассі (Штутгарт) / 4 матчі (Вольфсбург, Уніон, Гоффенгайм, Гайденгайм), 5 голів;

- Давід Раум (РБ Лейпциг) / 4 матчі (Бохум, Дармштадт, Кельн, Майнц), 2 асисти.

Підтримати свого фаворита можна за посиланням.