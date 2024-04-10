Серед номінантів також опинилися Мусіала, Сімонс і Раум.
Серу Гірассі, Getty Images
10 квітня 2024, 18:57
У Бундеслізі оголосили номінантів на звання найкращого гравця турніру за підсумками березня, передає офіційний сайт чемпіонату Німеччини.
На нагороду претендують по двоє гравців Баварії та РБ Лейпциг, а також представники Баєра і Штутгарта.
Повний перелік номінантів виглядає наступним чином:
- Алехандро Грімальдо (Баєр) / 4 матчі (Кельн, Вольфсбург, Фрайбург, Гоффенгайм), 1 гол і 2 асисти;
- Джамал Мусіала (Баварія) / 4 матчі (Фрайбург, Майнц, Дармштадт, Боруссія Д), 4 голи і 3 асисти;
- Гаррі Кейн (Баварія) / 4 матчі (Фрайбург, Майнц, Дармштадт, Боруссія Д), 4 голи і 3 асисти;
- Хаві Сімонс (РБ Лейпциг) / 4 матчі (Бохум, Дармштадт, Кельн, Майнц), 1 гол і 3 асисти;
- Серу Гірассі (Штутгарт) / 4 матчі (Вольфсбург, Уніон, Гоффенгайм, Гайденгайм), 5 голів;
- Давід Раум (РБ Лейпциг) / 4 матчі (Бохум, Дармштадт, Кельн, Майнц), 2 асисти.
Підтримати свого фаворита можна за посиланням.