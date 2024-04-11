Англія

Українець отримав клубну нагороду.

Український захисник Ілля Забарний визнаний найкращим гравцем березня в Борнмуті, повідомляє офіційний сайт "вишень".

Борнмут не програв у березні жодного матчу — три перемоги та одна нічия. Забарний відзначився в матчі з Лутоном (4:3), коли його команда по ходу поєдинку поступалась 0:3.

На нагороду також претендували півзахисник Льюїс Кук (чотири повних матчі та два асисти), вінгер Антуан Семеньйо (чотири матчі та три голи) та нападник Домінік Соланке (чотири матчі та два голи).