Італія

Очолювана 41-річним італійцем Болонья перебуває у зоні Ліги чемпіонів.

Керманича Болоньї Тіаго Мотту визнали найкращим тренером Серії А за підсумками березня, передає офіційний сайт турніру.

У чотирьох турах (27-30), що враховувалися при виборі найкращого тренера місяця, "россоблу" здобули 9 залікових балів у трьох турах. Спочатку Болонья здолала Аталанту на виїзді (2:1), потім поступилась Інтеру вдома (1:0). Після цього колектив Мотти впорався з Емполі на виїзді (1:0) та розгромив вдома Салернітану (3:0).

Зараз команда намагається втримати місце у зоні Ліги чемпіонів на наступний сезон. Від Роми, що йде п'ятою, четверту Болонью відділяють 3 очки.

У наступному, 32 турі чемпіонату Італії, "россоблу" прийматимуть Монцу. У 33-му на них чекає виїзна зустріч із Ромою.

Нагадаємо, Тіаго Мотта також був визнаний найкращим тренером Серії А за підсумками лютого.