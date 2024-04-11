Англія

Головний тренер Бернлі отримав покарання від ліги.

Головного тренера Бернлі Венсана Компані дискваліфіковано на два матчі.

Тренер отримав покарання після вилучення в матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги з Челсі (2:2). Крім того, його оштрафували на 10 тис. фунтів.

Нагадаємо, Компані був незадоволений призначенням пенальті у ворота Бернлі і отримав червону картку за емоції. Тоді ж був вилучений захисник команди Лоранс Асіньйон.

13 квітня Бернлі зіграє вдома проти Брайтона, а 20 числа відправиться в гості до Шеффілда.