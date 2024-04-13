Брайтон вважає, що може залишити Роберто Де Дзербі на наступний сезон — повідомляє ресурс The Athletic

Це підкріплено попередніми коментарями італійця щодо свого майбутнього та бажанням продовжувати працювати з Адамом Лалланою та Джеймсом Мілнером. 

Перемовини щодо нового контракту були відкладені на другий план, наразі Де Дзербі публічно відмовився від майбутніх обговорень із власником-головою правління Тоні Блумом щодо продовження бути на своїй посаді наступного літа. Наразі тренером серйозно цікавиться Ліверпуль. 

Зараз Брайтон займає 10 місце у АПЛ. 