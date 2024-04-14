Англія

Тренер Челсі висловив думку щодо нинішніх виступів.

Маурісіо Почеттіно розповів щодо виступів Челсі у цьому сезоні.

"Уявіть, якби ми грали у єврокубках цього сезону з усіма пошкодженнями? Боже мій!", — цитує Маурісіо інсайдер Фабріціо Романо.

"З командою, яка завжди складається з 8/10 гравців, яких не вистачає в кожній грі.. Якщо додати більше ігор, нам буде дуже важко".

Зараз результати Челсі не надто вдалі. Крім того, власники команди намагаються вкластися в правила фінансового фейр-плей.

На даний момент клуб знаходиться на 9 місці у АПЛ.