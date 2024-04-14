Тренер Челсі висловив думку щодо нинішніх виступів.
Маурісіо Почеттіно, Getty Images
14 квітня 2024, 13:34
Маурісіо Почеттіно розповів щодо виступів Челсі у цьому сезоні.
"Уявіть, якби ми грали у єврокубках цього сезону з усіма пошкодженнями? Боже мій!", — цитує Маурісіо інсайдер Фабріціо Романо.
"З командою, яка завжди складається з 8/10 гравців, яких не вистачає в кожній грі.. Якщо додати більше ігор, нам буде дуже важко".
Зараз результати Челсі не надто вдалі. Крім того, власники команди намагаються вкластися в правила фінансового фейр-плей.
На даний момент клуб знаходиться на 9 місці у АПЛ.