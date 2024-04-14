Італієць може повернутись до Серії А.
ЖОРЖИНЬО, GETTY IMAGES
14 квітня 2024, 16:59
Півзахисник Арсеналу Жоржиньо може повернутись до Серії А, повідомляє Calciomercato.
За інформацією джерела, італійським бразильцем цікавиться Ювентус. Але Арсенал спробує втримати Жоржиньо — відомо, що Мікель Артета хоче продовжити контракт з півзахисником. Угода футболіста діятиме до кінця сезону.
Підписання вільним агентом Жоржиньо додасть Ювентусу досвіду в центрі поля, а також в команді з'явиться альтернатива Мануелю Локателлі.
В поточному сезоні на рахунку Жоржиньо 1 гол та 2 результативні передачі в 32 матчах.