Англія

Італієць може повернутись до Серії А.

Півзахисник Арсеналу Жоржиньо може повернутись до Серії А, повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, італійським бразильцем цікавиться Ювентус. Але Арсенал спробує втримати Жоржиньо — відомо, що Мікель Артета хоче продовжити контракт з півзахисником. Угода футболіста діятиме до кінця сезону.

Підписання вільним агентом Жоржиньо додасть Ювентусу досвіду в центрі поля, а також в команді з'явиться альтернатива Мануелю Локателлі.

В поточному сезоні на рахунку Жоржиньо 1 гол та 2 результативні передачі в 32 матчах.