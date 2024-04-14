Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату МЛС, що відбувся 14 квітня 2024 року.
Ліонель Мессі, gettyimages
14 квітня 2024, 16:24
Інтер Маямі здолав Спортінг Канзас-Сіті в матчі МЛС з рахунком 3:2.
Неймовірний м'яч забив Ліонель Мессі, а крапку в матчі поставив Луїс Суарес.
Після 9 матчів Інтер Маямі знаходиться на першому місці Східної конференції.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Спортінг Канзас-Сіті — Інтер Маямі в матчі МЛС-2024:
Спортінг Канзас Сіті — Інтер Маямі — 2:3
Голи: Томмі, 6, 58 — Гомес, 18, Мессі, 51, Суарес, 71