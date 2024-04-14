Поєдинок відвідало понад 70 тисяч вболівальників.
Ліонель Мессі, gettyimages
14 квітня 2024, 16:40
Інтер Маямі на виїзді обіграв Спортінг Канзас-Сіті у матчі регулярного чемпіонату МЛС — 3:2. Цей матч став одним із найбільш відвідуваних в історії МЛС.
Гру на арені Arrowhead Stadium відвідали 72 610 уболівальників — це 4-й результат в історії ліги, повідомляє пресслужба ліги.
Рекорд було встановлено 4 липня 2023 року — на арені Rose Bowl на матчі Лос-Анджелес Гелаксі з Лос-Анджелесом (2:1) були присутні 82 110 глядачів.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Спортінг Канзас-Сіті — Інтер Маямі в матчі МЛС-2024.