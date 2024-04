Інтер Маямі на виїзді обіграв Спортінг Канзас-Сіті у матчі регулярного чемпіонату МЛС — 3:2. Цей матч став одним із найбільш відвідуваних в історії МЛС.

Гру на арені Arrowhead Stadium відвідали 72 610 уболівальників — це 4-й результат в історії ліги, повідомляє пресслужба ліги.

72,610: The fourth-highest attendance for a single match in MLS history.



