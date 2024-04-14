Англія

Захисник Ліверпуля Енді Робертсон прокоментував поразку в матчі, яка, ймовірно, коштуватиме мерсисайдцям перемоги в чемпіонаті.

Ліверпуль поступився Крістал Пелес в матчі АПЛ — 0:1. Після гри захисник "червоних" Енді Робертсон заявив, що команді бракує голів через низьку реалізацію.

"Результат засмучує. Було дуже багато моментів.

У першому таймі мені здалося, що ми грали слабко, а суперник був на висоті й міг забити більше одного гола.

У другому таймі в нас було достатньо моментів для двох, або трьох перемог", — сказав Робертсон.

Звіт про матч Ліверпуль — Крістал Пелес читайте за посиланням.