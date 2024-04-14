Іспанія

Результат матчу іспанської Ла Ліги.

У 31-му турі Ла Ліги Гранада приймала Алавес. До цього поєдинку господарі програли 5 матчів постпіль, а загальна безвиграшна серія тривала 11 поєдинків.

Всі серії мають завершення. От і сьогодні для Гранади матч з Алавесом має привід для радості. Команда нарешті перемогла — вперше з січня 2024 року.

Перемогу господарям забезпечили голи Узуні з пенальті та Боє з гри — 2:0.

Втім, команда залишилась на передостанньому місці, майже не маючи шансів на порятунок. Алавес на 14 місці.

Гранада — Алавес 2:0

Голи: Узуни, 9, Боє, 38

Гранада: Баталья Барга — Мендес, Рубіо, Ігнасі Мікел, Нева Тей — Пеллістрі, Гумбау (Онгла, 83), Руїс Алонсо, Южвяк (Вільяр, 64) — Боє (Аресо, 83), Узуни (Кальєхон, 75)

Алавес: Сівера — Горосабель, Теналья, Рафа Марін, Рубен Дуарте — Гевара, Панічеллі (Сімеоне, 71), Антоніо Бланко (Бенавіндес, 64) — Ріоха (Сола, 46), Омородіон , Вісенте (Реббаш, 46)

Попередження: Узуни, Гумбау, Рубіо — Горосабель, Теналь