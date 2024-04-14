Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 14 квітня 2024 року.
Зоря — Чорноморець, УПЛ
14 квітня 2024, 19:57
Зоря обмежилась мінімальною перемогою над Чорноморцем.
Із калейдоскопу гольових моментів біля чужих воріт команда Юрія Коваля змогла взяти лише один гол.
Огляд матчу:
Зоря — Чорноморець 1:0
Гол: Горбач, 12
Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Башич — Антюх (Бугай, 87), Чурко (Дришлюк, 81), Яцик (Мишньов, 88), Кирюханцев (Жуніньйо, 73) — Горбач (Ндур, 74).
Чорноморець: Варакута — Путря (Голуб, 90+1), Салюк, Гучек, Єрмаков — Альваренга, Васильєв, Кузик (Зе, 80) — Бадібанга, Авагімян (Присяжнюк, 80), Штогрін.
Попередження: Жуніньйо.