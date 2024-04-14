Зоря обмежилась мінімальною перемогою над Чорноморцем. 

Із калейдоскопу гольових моментів біля чужих воріт команда Юрія Коваля змогла взяти лише один гол

Огляд матчу

Зоря — Чорноморець 1:0

Гол: Горбач, 12

Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Башич — Антюх (Бугай, 87), Чурко (Дришлюк, 81), Яцик (Мишньов, 88), Кирюханцев (Жуніньйо, 73) — Горбач (Ндур, 74).

Чорноморець: Варакута — Путря (Голуб, 90+1), Салюк, Гучек, Єрмаков — Альваренга, Васильєв, Кузик (Зе, 80) — Бадібанга, Авагімян (Присяжнюк, 80), Штогрін.

Попередження: Жуніньйо. 