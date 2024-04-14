Англія

Жахливий тиждень для "червоних" продовжився поразкою на Енфілді.

Емоції Кертіса Джонса в матчі з Пелас, gettyimages

Емоції Кертіса Джонса в матчі з Пелас, gettyimages

Після поразки Аталанті в Лізі Європи Ліверпуль приймав Крістал Пелес в матчі АПЛ.

Команда Клоппа пропустила дуже швидко — на 14-й хвилині оборона Ліверпуля спостерігала за діями атакувальних гравців Пелас, а завершив шикарну атаку Езе.

Ліверпуль побіг в атаку, але згаявши декілька стовідсоткових моментів, так і не зуміла забити бодай один гол. xG Ліверпуля склав майже 3, xG Пелас не дотягнув до 2.

Поразка залишила мерсисайдців на третьому місці з 71 очком, стільки ж в Арсеналу, який сьогодні прийматиме Астон Віллу. Сіті очолює турнірну таблицю з 73 балами.

Ліверпуль — Крістал Пелес 0:1

Гол: Езе, 14

Ліверпуль: Бекер — Бредлі (Александер-Арнольд, 48), ван Дейк, Конате, Робертсон — Джонс (Елліотт, 82), Ендо (Собослаї, 46), Мак Аллістер — Салах, Нуньєс (Жота, 67), Діас (Гакпо, 67)

Крістал Пелес: Гендерсон — Муньйос, Андерсен, Лерма — Клайн (Ворд, 77), Вортон, Г'юз (Рідевалд, 77), Мітчелл — Олісе (Аю, 68), Матета (Едуар, 90), Езе (Шлупп, 77)

Попередження: Джонс — Лерма