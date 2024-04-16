Англія

Топові виступи вінгера у складі Челсі.

Коул Палмер наздогнав Ерлінга Голанда і очолив бомбардирські перегони в АПЛ.

У матчі з Евертоном Коул відмітився чотирма голами і допоміг Челсі виграти.

Наразі Палмер забиває у сьомому домашньому матчі команди поспіль. Завдяки цьому йому вдалося вийти на перше місце за кількістю голів з 20 забитими м'ячами.

Цього сезону 21-річний гравець провів 41 матч в усіх можливих турнірах, забив 25 голів і віддав 13 асистів.