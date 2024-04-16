Топові виступи вінгера у складі Челсі.
Коул Палмер, Getty Images
16 квітня 2024, 00:28
Коул Палмер наздогнав Ерлінга Голанда і очолив бомбардирські перегони в АПЛ.
У матчі з Евертоном Коул відмітився чотирма голами і допоміг Челсі виграти.
Наразі Палмер забиває у сьомому домашньому матчі команди поспіль. Завдяки цьому йому вдалося вийти на перше місце за кількістю голів з 20 забитими м'ячами.
Цього сезону 21-річний гравець провів 41 матч в усіх можливих турнірах, забив 25 голів і віддав 13 асистів.