Коул Палмер наздогнав Ерлінга Голанда і очолив бомбардирські перегони в АПЛ. 

У матчі з Евертоном Коул відмітився чотирма голами і допоміг Челсі виграти. 

Наразі Палмер забиває у сьомому домашньому матчі команди поспіль. Завдяки цьому йому вдалося вийти на перше місце за кількістю голів з 20 забитими м'ячами. 

Цього сезону 21-річний гравець провів 41 матч в усіх можливих турнірах, забив 25 голів і віддав 13 асистів. 