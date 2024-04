Челсі приймає Евертон в 33-му турі АПЛ. В першому таймі "сині" відвантажили команді Віталія Миколенка 3 голи — всі на рахунку Коула Палмера.

Як пише статистичний портал Opta, Палмер став першим гравцем в історії Челсі, який забив у семи домашніх матчах поспіль.

7 — Cole Palmer has become the first ever Chelsea player to score in seven successive Premier League appearances at Stamford Bridge. Beauty. pic.twitter.com/sV69NujC5h