Німеччина

Тренер на даний момент вирішив залишитися у команді.

Генеральний директор Баєра Фернандо Карро розповів щодо майбутнього Хабі Алонсо.

"Багато клубів хочуть Хабі Алонсо, можливо, одного разу він зможе працювати в одному з них, особливо в тих, де він раніше грав..", — цитує Фернандо ресурс AS.

"Але зараз він щасливий тут, тому він залишається. Пункт про викуп? Між нами це конфіденційна справа".

Завдяки перемозі над Вердером Баєр вперше в своїй історії став чемпіоном Німеччини. Також команда Хабі Алонсо може побити рекорд Ювентуса за кількістю матчів поспіль без поразок.