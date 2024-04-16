Англія

Наставник "синіх" поділився своїми думками після гри з Евертоном.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Евертона (6:0).

"Приголомшливе виступ. Я щасливий і віддаю належне гравцям. На мою думку, ідеальна гра. Ми забили шість і зберегли ворота на нуль – мрія збулася!

Цей сухий результат дуже важливий проти команди, яка дуже небезпечна в атаці та стандартних положеннях. Команда була фантастичною. Ми з самого початку виявили гарний настрій, що дуже тішить.

Вплив Палмера на команду був приголомшливим з першого дня. Ми завжди чекаємо на краще від кожного, кого підписуємо, тому це нас не здивувало. Він завжди був гравцем, здатним забивати голи, навіть у Манчестер Сіті. Але те, як він адаптувався, як він грає та виступає, просто фантастика. Це приголомшливо для команди, для нього і показує, що клуб прийняв правильне рішення, підписавши його.

Пенальті? Для ясності: гравці та персонал знають, що пенальті виконує Коул. Все, що сталося на полі — це ганьба. Ми поговорили у роздягальні про імідж, який ми розсилаємо до кожної країни, і ми не можемо демонструвати таке. Я хочу вибачитись перед нашими фанатами. Дисципліна – це найголовніше", — наводить слова Почеттіно прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Евертон.