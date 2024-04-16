Англія

Юрген Клопп дав критичну характеристику своїм тренерським здібностям.

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп не вважає себе одним з найуспішніших тренерів сучасності.

"Ніколи не вважав себе великим тренером. Ніколи в житті. Досі дивуюся, що люди вважають мене таким, але я це приймаю.

Важливо те, що люди в Ліверпулі задоволені тим, чого ми досягли. Мені не потрібні порівняння з Венгером чи ще кимось. Для мене це нічого не означає.

Я не хочу, щоб на моєму надгробку було написано: "Тут спочиває один із найуспішніших тренерів на планеті" — я все одно буду на три фути під землею. Ні, це не для мене. Я хочу, щоб мене пам'ятали як людину, яка допомагала людям протягом усього життя", — цитує Клоппа Sky News.

Після поразки від "Пелес", Ліверпуль опустився на третє місце в АПЛ, відстаючи від лідируючого Манчестер Сіті на два пункти.