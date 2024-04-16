Англія

Хавбек "синіх" поділився своїми думками після гри з Евертоном.

Півзахисник Челсі Коул Палмер прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Евертона (6:0), у якому він оформив покер.

"Все сталося дуже швидко за перші 30 хвилин. Ми добре почали, і я зробив хет-трик. Я в захваті. Думаю, команді це було потрібно після минулої неділі та деяких попередніх ігор. Ми добре впоралися. Це була чудова гра для мене та команди.

Нам треба було вийти і щось показати, і я думаю, що з першої хвилини ми показали, на що здатні. Це був добрий виступ. Ми дуже раді перемозі.

Прийняття рішення про перехід у Челсі було важливою подією для мене та моєї родини, але я просто хотів грати у футбол. Я вдячний Челсі за цю можливість і дуже радий.

Будучи нападником, ти завжди хочеш допомогти команді голами та передачами, але я найбільше зосередився на гарній грі та спробах зайняти гарні позиції, щоб забивати голи.

Цей сезон видався для нас дещо непослідовним. Ми мали невдалі виступи, але ми боролися з сильними командами, показали хороші результати і здобули кілька хороших перемог. Нам потрібно сприймати кожну гру такою, якою вона є, і дивитися, як ми закінчимо", — наводить слова Палмера прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Евертон.