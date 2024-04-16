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Півзахисник криворізького Кривбасу Денис Кузик — про виїзний матч 24 туру УПЛ проти львівського Руху — 1:1.

У двадцять четвертому турі української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас розійшовся миром із львівським Рухом на полі суперників.

Рух — Кривбас 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник криворізького Кривбасу Денис Кузик підбив підсумки матчу.

"Важкий бойовий матч для обох команд, багато боротьби. В цілому рівна гра, тому, думаю, нічия – закономірний результат.

Суперник добре підготовлений фізично, атлетична команда. Ми знали, що вони будуть бігти вперед та пресингувати. Тому готувались саме до такої гри.

На другий тайм теж вийшли серйозно налаштованими, але одна помилка все зіпсувала. Розберемо помилки і будемо готуватись до наступних матчів.

В цілому все закономірно. Адже було багато боротьби, ніхто не хотів поступатись", — сказав Кузик.

У наступному турі криворізький Кривбас гостюватиме в одеського Чорноморця.