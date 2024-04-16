Англія

Віцекапітан Ліверпуля Трент Александер-Арнольд висловився про боротьбу за титул АПЛ.

Ліверпуль відстає від Манчестер Сіті на два очки за шість турів до завершення сезону АПЛ. Попри це команда вірить в успіх, але головним чинником, яким посприяє цьому, є відхід Юргена Клоппа наприкінці сезону, вважає віцекапітан мерсисайдців Трент Александер-Арнольд.

"Я думаю, що відхід Юргена Клоппа в кінці сезону вплине на боротьбу за перемогу в АПЛ. Нам просто потрібно намагатися зберігати спокій. Менеджер ніколи не каже, що ми намагаємося виграти чемпіонат, але ми збираємося вичавити кожну краплю потенціалу.

До кінця сезону ще багато часу, і я впевнений. Наша задача — перемагати і сподіватися, що ми опинимось вище конкурентів у кінці сезону", — сказав Трент в інтерв'ю The Overlap.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року з зарплатнею 9,3 млн. євро на рік. Трансфермаркт оцінює його у 70 млн євро.

Цього сезону Трент Александер-Арнольд відіграв за Ліверпуль 29 матчів, забив два голи та віддав десять результативних передач.