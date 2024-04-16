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У футболіста розрив ахіллового сухожилля.

Кіпрські ЗМІ повідомляють, що нападник Омонії Роман Безус травмувався і пропустить пів року.

За інформацією джерела, у Романа діагностовано розрив ахіллового сухожилля. Футболіст пропустить тривалий термін, а його контракт з клубом розрахований до кінця поточного сезону.

Екснападник збірної України у соцмережі підтвердив, що його сезон закінчився достроково.

Нагадаємо, гол Безуса допоміг Омонії обіграти Аріс у першому півфіналі Кубку Кіпру.

Для 33-річного українця це був 14 гол у нинішньому сезоні за дев'яти асистів у 37 матчах.