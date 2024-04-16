У футболіста розрив ахіллового сухожилля.
Роман Безус, інстаграм
16 квітня 2024, 13:05
Кіпрські ЗМІ повідомляють, що нападник Омонії Роман Безус травмувався і пропустить пів року.
За інформацією джерела, у Романа діагностовано розрив ахіллового сухожилля. Футболіст пропустить тривалий термін, а його контракт з клубом розрахований до кінця поточного сезону.
Екснападник збірної України у соцмережі підтвердив, що його сезон закінчився достроково.
Нагадаємо, гол Безуса допоміг Омонії обіграти Аріс у першому півфіналі Кубку Кіпру.
Для 33-річного українця це був 14 гол у нинішньому сезоні за дев'яти асистів у 37 матчах.