Своє, рідне.
У ситуації, коли підсумкові місця розподіляються остаточно, ліга передбачувано закрилася, застебнулася на всі гудзики. Вісім матчів 24-го туру включили всього 11 м'ячів – і жодна (!) команда не забила більше одного гола. Що ж, тим більше приводів поговорити про голкіперів.
Битва туру
В принципі, найвидовищнішою грою туру можна назвати битву аутсайдерів. Минай та Оболонь, звичайно, не наймайстровіші команди, тому грали в пас, іноді навіть у два – але градус боротьби з лишком компенсував недолік техніки.
Вперше за п'ять місяців отримав місце у складі Олександр Рибка, повернення якого вийшло, скажімо так, швидкоплинним. Вже на самому початку гри воротар, якому нещодавно виповнилося 37, був змушений вилітати зі штрафного, перериваючи булітний вихід Миная віч-на-віч – і фолити . Заслужена червона картка, та “пивовари” довго грали у меншості. Самі винні – питання лише, хто саме. Безумовно, так провалюватися в обороні не треба нікому й ніколи, але навіть Федорівський, якого так екстренно випускали на заміну, діяв на виходах обережніше.
До Федорівського свої претензії. Два рази поспіль при пенальті він дуже рано йшов з лінії воріт – і за правилами футболу будь-які його порятунки після цього мали призводити лише до повторного пробивання пенальті. Одного разу Устименко не зміг переграти воротаря через такий чит-код, але з другої спроби таки забив – а якби й тоді не забив, то арбітр просто дав би бити втретє. Оболонь – рідкісний клуб, у якого грають усі три воротарі, і наступного туру Іващенко може надати практику Кічаку.
Але взагалі “пивовари” заслуговують на теплі слова. Минай, повне відчуття, не програв лише через гру у бiльшостi протягом 55 хвилин. Дуже слабка позиційна гра – ніби клуб думав, що у грі 11 на 10 м'яч залітатиме у ворота Кемкіна сам. Оболонь навіть у меншості проводила атаки набагато осмисленіше – як наслідок, вона і рахунок зрівняла, і склади. Лук'янчук , звичайно, вчинив дуже безглуздо, коли почав фолити на другу жовту в абсолютно не критичній ситуації – але Оболонь загалом на той момент провокувала суперника помилятися знову і знову.
Зрозуміло, що Минай цього року вже відіграв велику частину відставання від зони перехідних матчів, але в Києві було дуже схоже, що у команди Любеновича поступово закінчується бензин. Оболонь, яка у попередньому турі без найменших шансів програла Вересу, не виграла у команди зі словацького кордону лише через казус Рибки.
Дурість туру
Продовжимо тему необов'язкових вилучень та вихованців Динамо. Назарій Волошин може до кінця сезону більше жодного разу не вийти в основі київського клубу – тому що своїми діями він поставив команду на межу безглуздої осічки. Звичайно ж, він не повинен був грати настільки грубо, вже маючи жовту, за 50 метрів від (будь-яких) воріт. Враховуючи, що конкурент Волошина за позицією – Андрій Ярмоленко, це може позначитися на його ігровому часі нещадним чином.
В цілому ж Олександрія зіграла проти Динамо дуже класний, запальний матч – і він більше за будь-який інший заслуговував піти в “тотал більше”. Після одного з кутових господарів Динамо врятував... Шулянський, у спину якого влучив м'яч.
Киянам було дуже непросто, враховуючи явно не найкращий день Ваната – форвард упустив пару класних можливостей. Але, на щастя Шовковського, Динамо цього сезону розміняло контролюючого опорника а-ля Гендерсон на такого, який вривається у карний майданчик, а-ля Лемпард. Бражко сам почав гольову атаку – і сам її закінчив, швидко підключившись. Сидорчук так не робив.
Прохідний двір туру
Шахтар здобув чергову перемогу – цього разу у репетиції фіналу Кубка. Ворскла начебто і відбивалася більшу частину матчу, але при єдиній гольовій атаці зобразила просто щось особливе:
М'якушко, звичайно, даремно втратив м'яч, але навіть з урахуванням цього полтавцям дивно було йти вперед настільки великими силами. Кевін промчав від усіх, як на електросамокаті – і після цього у Сікана було дві спроби, щоб пробити воротаря. Сікан впорався.
За мінімальної переваги в рахунку Шахтар продовжив атакувати, але отримав вкрай несподіваний удар. Точніше, отримав його Ісенка, від Зубкова – який так прагнув подвоїти перевагу, що переплутав м'яч та голову воротаря.
Вічна дилема: чи видаляти за такі інциденти? З одного боку, нападник просто зіграв як нападник – він грав до кінця. З іншого, зрозуміло, якщо за таке не карати, це може закінчитися і смертю воротаря. Будун Будунов, який, до речі, став Z-чиновником і зараз працює на російський режим в Дагестані, теж колись грав до кінця – і вбив Сергія Перхуна... У контексті конкретної гри висловлю жаль, що Ворскла навіть у більшості не змогла показати в атаці нічого. Сергій Долганський поки що не тішить у побудові позиційного нападу.
Акції туру
Верес вийшов на матч у футболках з написом “Жека, ми з тобою”. Таким чином команда підтримала Євгена Паста, який через розрив хрестоподібних зв'язок пропустить щонайменше півроку. Враховуючи, що на виїзді Верес зіграв у запасній формі, яка вкрита іменами всіх акціонерів клубу, можна сказати, що акцій було дві.
При цьому втрата воротаря якраз і далася взнаки на результаті. Богдану Когуту, звичайно, великий респект за те, що він зміг продовжити матч після зіткнення з Наумцем – але самого зіткнення не було б, якби він правильно зіграв на виході і не дав Хобленку забити переможний гол. Тепер ЛНЗ на 99% зняв питання щодо збереження місця в УПЛ, а ось Вересу, схоже, в кращому разі доведеться грати перехідні матчі.
Сейв туру, асист туру
І хто ж із воротарів найкраще і найяскравіше відзначився у цьому турі з позитивного боку? На мій погляд, це Маханьков , який серйозно врятував Кривбас на початку гри на “Львів Арені”.
Дуель двох команд із топ-5, за великим рахунком, розчарувала. Як це надто часто буває в УПЛ, дві “вискочки” в очній зустрічі вирішили задовольнитись малим і не особливо форсували події за нічийного рахунку. Але і Рух, і Кривбас по разу блиснули тим, що вміють найкраще. Кривбас чудово вийшов з-під пресингу і забив у контратаці, а у Руху феноменальний пас у позиційній атаці віддав Федр.
Вихід на заміну туру
Колос був близький до того, щоб здобути фірмові нулі, з Поліссям, але Танковський вийшов на заміну і забив переможний гол першим же дотиком. Щоправда, йому дуже допоміг рикошет:
Гол туру
Дніпро-1 зіграв унічию у “цифровому” дербі – і, напевно, це вже не варто навіть рахувати за осічку. У команди немає лави, немає альтернативи Пiхальонку з Філіпповим – тож не варто дивуватися, що коли вони обидва вибули, не вдалося здобути перемогу навіть над аутсайдером. Металіст 1925 провів в атаках всю кінцівку матчу і заслужено зрівняв рахунок.
Краще порадіємо за Олексія Гуцуляка, який у конкретний момент порадував естетикою.
Збірна туру
Тренер: Пушич (Шахтар)
|#
|
|16 КВІТНЯ 2024
|М
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РІЗН
|О
|ФОРМА
|1
|
|Шахтар
|22
|16
|4
|2
|46
|18
|28
|52
|
|2
|
|Динамо Київ
|22
|15
|3
|4
|51
|23
|28
|48
|
|3
|
|Кривбас
|24
|14
|6
|4
|42
|24
|18
|48
|
|4
|
|Дніпро-1
|24
|12
|8
|4
|34
|22
|12
|44
|
|5
|
|Рух
|24
|10
|10
|4
|35
|25
|10
|40
|
|6
|
|Полісся
|24
|11
|6
|7
|31
|23
|8
|39
|
|7
|
|Ворскла
|24
|8
|6
|10
|23
|35
|-12
|30
|
|8
|
|Чорноморець
|23
|9
|2
|12
|33
|32
|1
|29
|
|9
|
|ЛНЗ
|24
|7
|8
|9
|23
|27
|-4
|29
|
|10
|
|Зоря
|22
|6
|8
|8
|23
|27
|-4
|26
|
|11
|
|Колос
|23
|5
|10
|8
|16
|19
|-3
|25
|
|12
|
|Олександрія
|23
|6
|6
|11
|19
|30
|-11
|24
|
|13
|
|Верес
|23
|4
|7
|12
|21
|34
|-13
|19
|
|14
|
|Оболонь
|23
|4
|7
|12
|13
|32
|-19
|19
|
|15
|
|Металіст 1925
|24
|4
|6
|14
|24
|43
|-19
|18
|
|16
|
|Минай
|23
|2
|9
|12
|16
|36
|-20
|15
|