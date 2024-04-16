Англія

Коментар від півзахисника Манчестер Юнайтед стосовно результатів англійської команди.

Каземіро розповів щодо результатів Манчестер Юнайтед у АПЛ.

"Бути так далеко від першого місця.. це важко", — цитує півзахисника ресурс ESPN.

"Іноді я навіть не можу спати, щоб спробувати зробити щось інше. Це реальність. Немає сенсу думати про титул або місця в Лізі чемпіонів, нам потрібно подумайте про сьогоднішні ігри".

Зараз команда знаходиться на 7 місці і зіграла внічию з Борнмутом у матчі, в якому зуміла лише зрівняти рахунок.