Англія

Невідомо, чи встигне норвежець відновитися до наступного поєдинку Манчестер Сіті.

Центральний нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд опинився поза заявкою на півфінальну зустріч Кубка Англії з Челсі.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола висловився щодо відсутності 23-річного норвежця у складі команди, передає портал Goal.

"Він травмований. Я не думаю, що це серйозно, але він не доступний сьогодні", — сказав керманич клубу в етері BBC.

Він додав, що не знає, чи повернеться Голанд до наступного матчу Манчестер Сіті. Зазначимо, що 25 квітня манкуніанці гостюватимуть у Брайтона (перенесений матч 29 туру АПЛ).

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку Манчестер Сіті — Челсі у півфіналі Кубка Англії-2023/24.