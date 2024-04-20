Англія

Наставник дав свій коментар.

"Сині" поступилися з рахунком 0:1 на стадії 1/2 фіналу і завершили виступ у турнірі.

"Це легко пояснити. Ми пропустили в момент, коли не повинні були пропускати. Нам не вистачило ефективності, у нас було багато моментів, але ми не забили.

Думаю, за грою ми були трохи кращими і заслуговували на більше, але справа не в тому, щоб заслужити, а в тому, щоб використовувати шанси, чого ми сьогодні не зробили.

У понеділок ми забили шість Евертону, але сьогодні ми не змогли забити, навіть маючи, можливо, більше моментів і більше явних шансів для взяття воріт", — сказав Почеттіно.