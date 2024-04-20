Наставник дав свій коментар.
ПЕП ГВАРДІОЛА, GETTY IMAGES
20 квітня 2024, 23:27
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола дав оцінку грі своєї команди проти Челсі (1:0)
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"Гра була напруженою. Челсі приголомшливо діяв у перехідних фазах і добре контролював м'яч.
Часом ми легко втрачали м'яч через втому. Футболісти доклали неймовірних зусиль.
Їхня сьогоднішня гра — одна з найкращих, що я бачив, враховуючи 120 хвилин проти Реала, їхні емоції та готовність нав'язувати фізичну боротьбу. Наступного дня після гри з Реалом у нас було відновлення, а вчора ми просто привіталися один з одним.
У таких умовах неможливо ні до чого підготуватися", — сказав Гвардіола.