Англія

Коментар від воротаря стосовно виходу до фіналу Кубку Англії.

Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана розповів щодо переможного матчу з Ковентрі у півфіналі Кубка Англії.

"Ми – Манчестер Юнайтед, все ще найбільший клуб країни", — цитує Андре інсайдер Фабріціо Романо.

"Ми повинні завжди перемагати. Ми почуваємося добре, ми щасливі, що потрапили у фінал. Ми повернемося сюди, щоб виграти. Найголовніше – це перемога. Ми у фіналі, ось що має значення".

Завдяки перемозі по пенальті Манчестер Юнайтед вийшов до фіналу турніру, де зіграє з Манчестер Сіті.

Цього сезону 28-річний гравець провів 44 матчі в усіх можливих турнірах.