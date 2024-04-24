Англія

Керманич Арсенала прокоментував розгром Челсі.

Напередодні Арсенал виграв із розгромним рахунком домашнє лондонське дербі проти Челсі в рамках перенесеного матчу двадцять дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги.

Арсенал — Челсі 5:0 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри головний тренер "канонірів" Мікель Артета прокоментував виступ власної команди.

"Ми виступили дуже добре, як колективно, так і індивідуально. Я думаю, що ми проявили себе в грі проти дуже хорошої команди, яка до цього перебувала у відмінній формі. Вони збирались поставити нам багато запитань, але ми дуже знайшли на них гарні відповіді.

Від самого початку гри ми були дуже рішуче налаштовані, грали з великою відвагою і робили все можливе задля перемоги. Так, ми дуже задоволені результатом — це великий день для наших вболівальників.

Очевидно, що це — чудовий результат для нас, для нашої впевненості, для віри в те, що ми можемо на цьому етапі сезону грати проти великих команд, і що ми можемо вигравати ці ігри так, як ми це робили сьогодні.

Тож маємо насолоджуватись цим, але вже завтра ми повернемось до роботи, тому що в неділю у нас великий матч, і ми повинні дуже добре підготуватись до цього, щоб спробувати обіграти й Тоттенгем також.

Почеттіно? Я до нього ставлюсь з найбільшою симпатією, яка тільки існує в цьому світі, і він це знає. Із усім тим, через що він пройшов, із усім тим, що він робить для команди. Я теж був по іншу сторону від успіху, і нічого.

Він робить чудову роботу в Челсі. Якщо ви подивитесь на цю команду і проаналізуєте шість-сім попередніх їхніх ігор, то вони заслуговували на перемогу в кожному матчі. Вони грали дійсно великі матчі проти великих команд, і вони заслуговували на перемогу над усіма ними. Сподіваюсь, що все зміниться на краще й буде так, як Маурісіо на це заслуговує.

Звісно, що я люблю перемагати, але й він намагатиметься робити те саме. Коли ви говорите про симпатію до когось і про когось, кого я люблю і ким я захоплююсь, то, звичайно, я хочу для цієї людини тільки найкращого.

Розгром Челсі? Ні це не був реванш за ту поразку, якої я зазнавав з Арсеналом ще в якості гравця. Це — футбол. Зазвичай він дає вам ще один шанс себе показати, і ми скористалися ним сьогодні належним чином.

Але не надто захоплюйтесь, насолоджуйтесь сьогоднішнім вечором, а вже завтра — до роботи", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч Арсенал проведе також у рамках лондонського дербі, але проти Тоттенгема на полі принципових суперників.