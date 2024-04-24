Англія

Тренер Челсі висловив думку стосовно невдалого матчу своєї команди.

У зустрічі в рамках АПЛ Арсенал впевнено переграв Челсі з рахунком 5:0 та не дозволив "синім" наблизитися до зони єврокубків. Головний тренер Маурісіо Почеттіно прокоментував поразку свого колективу.

"Я відчуваю розчарування, це було дуже погано. Гра була поганою, ми почали її не так, як повинні були", — цитує наставника офіційний сайт клубу.

"Ми пропустили гол занадто легко, ми дуже полегшили справу Арсеналу, а після цього було дуже важко. Через 10-15 хвилин після того, як ми пропустили, ми почали трохи грати і створювати моменти, ніби почали гру знову.

Ми розмовляли в перерві, кажучи, що не можна так починати матч на такому рівні, але ми знову почали погано в другому таймі і пропустили два голи. Потім, я думаю, команда здалася, і нас не було в грі.

Найважче прийняти те, як ми розпочали, тому що останні 30 хвилин першого тайму ми добре змагалися, гра була рівною, і ми почали змушувати їх робити деякі помилки, створили декілька моментів.

Це складно, тому що ми говоримо про непростий сезон, але неможливо побачити фантастичну гру в суботу на Вемблі, дійсно добре змагаючись проти однієї з найкращих команд світу, як-от Манчестер Сіті, а потім і сьогодні.

Ви можете програвати матчі проти такої команди, як Арсенал, яка бореться за Прем'єр-лігу, але ми грали три дні тому, а потім сьогодні. Нам потрібно було внести зміни в стартовий склад з різних причин, але це непослідовність, яку ми демонструємо весь сезон.

Три дні тому це була фантастична гра, чудова гра, і ми заслужили вихід у фінал. Сьогодні ви можете використовувати будь-які слова, щоб описати наш виступ, це було не дуже добре.

Це правда, ми не змагалися. Я не можу звинувачувати гравців, як команда ми демонструємо цю непослідовність. Тому ми там, де ми є, ми здатні показати приголомшливий виступ, а через три дні опинитися на іншому полюсі.

Коли у нас погані дні, все йде не так. Коли ми виступаємо добре, ми здатні на все. Але інша справа, яку ми повинні усвідомлювати, що нам потрібно вдосконалюватися на майбутнє.

Ми не можемо звинувачувати гравців, я не збираюся звинувачувати гравців. Обставини важливіші за їхню результативність. Ми не можемо звинувачувати молодих хлопців, які прийшли сюди і через певні обставини прийшли битися проти команди, яка готується виграти Прем'єр-лігу.

Ми не можемо бути несправедливими щодо наших гравців. Це правда, ми розчаровані нашою грою, але я не збираюся говорити щось несправедливе, щоб описати нашу команду, наших гравців".

Наразі Челсі знаходиться на 9 місці в таблиці.